Isernia, erba alta ovunque e strade piene di insidie: Mancini interroga il sindaco

Il capogruppo di Alleanza per il Futuro e vicepresidente del Consiglio comunale chiede che venga garantita la manutenzione del verde e delle vie, in centro e nelle borgate. Situazione particolarmente critica in località Le Piane

ISERNIA. La situazione più critica è quella che si registra in contrada Le Piane. Ma in tutto il territorio di Isernia, in centro come nelle borgate c’è necessità di manutenzione urgente del verde, ma anche delle strade cittadine.

Ad accendere i riflettori sulla questione è il capogruppo di Alleanza per il Futuro vicepresidente del Consiglio comunale Giovancarmine Mancini, che ha presentato una interrogazione al sindaco Piero Castrataro per conoscere “se è intenzione dell’amministrazione – si legge nell’istanza – intervenire in modo deciso e celere per rendere vivibile il nostro comune e quindi provvedere immediatamente alla manutenzione del verde e delle strade e al taglio delle sterpaglie”.