di Redazione

Le segreterie Regionali FILT-CGIL – FIT-CISL – FAISA CISAL e UGL AUTOFERRO ancora una volta si trovano costrette a evidenziare le mancate corresponsioni degli stipendi del personale del trasporto pubblico locale. Una situazione insostenibile che continua a lasciare i lavoratori in una difficile situazione economica.

“I dipendenti delle aziende di trasporto pubblico ATM e GTM vivono ormai da anni una situazione insostenibile: il mancato pagamento puntuale degli stipendi. Fin dalla sua nascita, l’ATM non ha mai garantito regolarità nei pagamenti, lasciando i lavoratori in una condizione di precarietà economica e sofferenza psicologica. Questa grave situazione è il risultato di una gestione irresponsabile che coinvolge non solo le aziende, ma anche la Regione Molise, che in 15 anni non ha mai adottato provvedimenti seri per risolvere la questione. Una colpevole mancanza di azione che ha permesso a questa ingiustizia di perpetuarsi, calpestando i diritti fondamentali di lavoratori e famiglie. Non ricevere regolarmente lo stipendio significa per questi dipendenti affrontare difficoltà quotidiane, rinunce e sacrifici, mentre continuano a garantire un servizio essenziale per i cittadini molisani. Il trasporto pubblico in Molise si regge solo sul sacrificio e sul senso del dovere di lavoratori che, nonostante tutto, continuano a svolgere il proprio compito con dedizione. Non si può più tollerare questo disprezzo verso chi contribuisce quotidianamente al funzionamento della nostra comunità.