QUESTI PRIMI VENTI GIORNI DEL 2018 HANNO FATTO EMERGERE UN DATO DA NON SOTTOVALUTARE.

I CONTROLLI SU STRADA AD OPERA DEGLI EQUIPAGGI DELLA STRADALE DI ISERNIA ED AGNONE, HANNO REGISTRATO, OLTRE A TANTE ALTRE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LA MANCANZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI OLTRE 20 VEICOLI IN TRANSITO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA.

DI FRONTE A TALE PREOCCUPANTE FENOMENO, LA POLIZIA STRADALE HA AUMENTATO GLI SFORZI PER CONTRASTARLO, METTENDO IN CAMPO UN NUMERO MAGGIORE DI PATTUGLIE, IN PARTICOLARE NELLE LOCALITA’ TURISTICHE MOLISANE.

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