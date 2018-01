QUESTI PRIMI VENTI GIORNI DEL 2018 HANNO FATTO EMERGERE UN DATO DA NON SOTTOVALUTARE.

I CONTROLLI SU STRADA AD OPERA DEGLI EQUIPAGGI DELLA STRADALE DI ISERNIA ED AGNONE, HANNO REGISTRATO, OLTRE A TANTE ALTRE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LA MANCANZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI OLTRE 20 VEICOLI IN TRANSITO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA.

DI FRONTE A TALE PREOCCUPANTE FENOMENO, LA POLIZIA STRADALE HA AUMENTATO GLI SFORZI PER CONTRASTARLO, METTENDO IN CAMPO UN NUMERO MAGGIORE DI PATTUGLIE, IN PARTICOLARE NELLE LOCALITA’ TURISTICHE MOLISANE.