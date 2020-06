Cosa sta succedendo allo studio epidemiologico-Eziologico della Valle del Volturno?

Da mesi non se ne parla più. E’ vero, vi è stato il lockdown da Covid 19, purtroppo per noi però, le patologie da inquinamento non si prendono pause.

Fondamentale conoscere le tempistiche dello studio. Necessario e urgente che tutte le forze si attivino affinché lo studio, se fermo, riparta al più presto.

Non è più ammessa alcuna sorta d’indugio nelle attività necessarie alla realizzazione dello stesso.

In allegato richiesta di accesso agli atti:

20-06-2020 Istanza-accesso-atti_Associazione-Mamme-Venafro_Studio-epimiedologico