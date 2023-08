Giunta regionale, l’Udc esprime sgomento per l’assenza di discontinuità. Il parlamentare Lorenzo Cesa, segretario nazionale del partito, attraverso una nota rivendica “piena agibilità politica, frutto di un consenso che merita rispetto dalle altre forze del centrodestra. Consenso – si legge – costruito nonostante tradimenti dell’ultima ora avallati da partiti alleati. Nonostante ciò non abbiamo mai voluto alimentare alcuna polemica. Ma ora diventa difficile giustificare ulteriori sgarbi”. Di qui la richiesta al governatore di convocare un vertice con tutte le forze politiche che hanno contribuito alla vittoria. Nel comunicato si conferma il sostegno alla coalizione ma, si precisa, “non possiamo più prescindere da una condizione per noi essenziale: il rispetto”.