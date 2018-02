I Carabinieri Forestali della Stazione di San Giuliano del Sannio hanno rinvenuto e posto sotto sequestro tre cani trovati in condizioni di incuria e sofferenza. Gli animali, di proprietà di un privato cittadino di Vinchiaturo, agli occhi dei militari si presentavano in precarie condizioni igienico-sanitarie e denutriti in un evidente stato di deperimento fisico ed organico.

Il proprietario è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente, mentre i cani sono stati affidati in custodia giudiziale ad alcune Associazioni animaliste che provvederanno a prendersene cura.

L’Arma dei Carabinieri, con la sua componente Forestale, è da sempre impegnata a prevenire e reprimere i reati di maltrattamento degli animali che puniscono “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione agli stessi ovvero li sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”.