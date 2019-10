Sabato scorso, 26 ottobre, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare applicativa della misura dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo di Campobasso, 54 anni, responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

La Procura della Repubblica di Campobasso, ricevuta una segnalazione, ha delegato la Squadra Mobile per l’effettuazione di immediate indagini, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal legislatore nello scorso mese di luglio, c.d. “codice rosso”. La polizia giudiziaria ha accertato e documentato, dopo un episodio occorso l’11 ottobre u.s. (ove una donna, coniuge dell’indagato, vittima di reiterata violenza fisica e psicologica, era stata fisicamente aggredita dal marito e ‘salvata’ dall’intervento del figlio minore) che la parte offesa aveva subito da anni maltrattamenti mai denunciati sperando sempre in un ravvedimento.

L’uomo violento, inoccupato da tempo, dedico al consumo di alcolici, recriminava alla donna di non occuparsi adeguatamente di lui e di non dargli soldi per l’acquisto di alcolici laddove la moglie, avendo una famiglia numerosa, lavorava a lungo fuori casa pur di pagare le spese quotidiane e crescere i figli. Le offese e le violenze fisiche erano quotidiane ed accadevano anche in presenza di uno dei figli di età minore. La polizia è intervenuta per ritirare all’indagato un fucile legittimamente detenuto, onde impedire che l’arma potesse essere utilizzata contro i familiari. Inoltre, ha segnalato l’uomo alla Prefettura ed alla Motorizzazione civile per l’accertamento della permanenza dei requisiti psicofisici per continuare ad essere intestatario di patente di guida a garanzia dell’incolumità propria e di terzi.

La Procura della Repubblica appena ricevuto l’esito delle attività d’indagine, consolidato anche da diverse testimonianze esterne all’ambito familiare, ha richiesto al Gip una idonea misura cautelare per cui il giudice ha predisposto l’immediato allontanamento dalla casa familiare dell’uomo.