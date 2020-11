I Carabinieri della Stazione di Mirabello Sannitico hanno tratto in arresto due pregiudicati. In particolare, i Carabinieri hanno dato attuazione a due distinti ordini di esecuzione per l’espiazione di pena, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, a carico di un 71enne di Mirabello Sannitico e un 49enne di Ferrazzano.

Il primo è stato riconosciuto colpevole e condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di “calunnia”. Il secondo invece è stato riconosciuto colpevole e condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di “maltrattamenti in famiglia”. Ad entrambi è stata concessa la misura alternativa della detenzione domiciliare e, pertanto, espieranno la pena presso le rispettive abitazioni.