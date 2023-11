Continua il lavoro dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Campobasso e Isernia su tutto il territorio regionale per fronteggiare a questa nuova ondata di maltempo.

Dalle prime luci dell’alba ad ora sono già più di 30 gli interventi eseguiti per alberi su sede stradale, insegne divelte, allagamenti e non mancano gli incendi sulla costa.

