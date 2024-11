di Redazione

Dopo il MALTEMPO del week-end che impegnerà gran parte delle DUE ISOLE MAGGIORI, anche l’inizio della settimana prossima sarà interessato da rovesci anche intensi che interesseranno alcune aree della nostra Penisola.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra domenica 10 e lunedi 11 novembre:

L’alta pressione dovrebbe migrare con la parte più forte verso l’Oceano Atlantico. Di conseguenza il campo barico in Europa tenderà a deprimersi, con il ritorno della pioggia anche sull’Italia. In una prima fase verranno interessate le regioni meridionali, mentre successivamente la pioggia potrebbe farsi vedere anche al nord.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nella giornata di lunedi 11 novembre:

MALTEMPO tra la Sardegna orientale e la Sicilia, con interessamento marginale della Calabria. In queste aree saranno probabili temporali anche di forte intensità. Qualche breve piovasco o pioviggine interesserà anche il medio-basso Adriatico, mentre sul resto d’Italia non si avranno ancora cambiamenti.

Vediamo adesso la sommatoria delle piogge attese in Italia nell’arco della giornata di martedi 12 novembre. Stante la distanza previsionale impervia, prendiamo il tutto come una linea di tendenza e non come una previsione in senso stretto:

MALTEMPO ancora al sud, specie fra Basilicata, bassa Campania, Calabria, Puglia e sulla Sicilia, dove si avranno rovesci e temporali che potranno portare piogge anche abbondanti.

Piogge in arrivo anche tra la Corsica e parte del settore di nord-ovest, anche se qui la situazione resta ancora incerta. Potrebbe nevicare sui rilievi oltre i 1200-1400 metri, ma la stessa quota neve resta suscettibile di variazioni in caso della maggiore o minore presenza di precipitazioni. Qualche pioggia sarà possibile anche sull’Emilia Romagna, per il resto tempo ancora asciutto.

fonte: www.meteolive.it