Molti gli interventi effettuati nel primo pomeriggio dalle squadre Vigili del Fuoco di Campobasso, Termoli, Santa Croce di Magliano e da una dedita, in questo periodo, all’antincendio boschivo, per il violento temporale abbattutosi sul basso Molise.

Un albero si è abbattuto sulla sede stradale tra Petacciato e Montenero di Bisaccia creando notevoli disagi alla viabilità veicolare; un gazebo, nel Viale C. Colombo, è volato dai lidi precipitando, senza causare danni, sull’asfalto; un automobilista con la famiglia a bordo è stato soccorso nei pressi del lido “Il Panfilo” all’inizio del lungomare, perché sommerso dall’acqua.

Tutti gli occupanti e l’autista sono stati tratti in salvo; allagamenti sulla SS 87 nei pressi dell’Hotel Europa in prossimità dell’area industriale di Termoli e strada allagata da acqua e fango tra Campomarino e Nuova Cliternia. Alcuni interventi per allagamento scantinati e strade sono ancora in corso.