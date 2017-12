L’intensa perturbazione atlantica seguita da aria fredda giunta sul Molise sta apportando un deciso maltempo. La neve annunciata è arrivata puntuale e sta creando disagi su alcune strade della regione. Nevicate sopra i 600 metri. Neve che che sta cadendo anche a Campobasso.

Nevica su tutto l’Alto Molise, ma al momento non si registrano particolari problemi alla viabilità. Temperatura in decisa diminuzione. Sulla Trignina sono i mezzi pesanti a creare problemi alla circolazione e a bloccare il traffico in alcuni tratti dove il manto nevoso ha attecchito maggiormente.

Pubblichiamo le foto della Trignina che sono arrivate in redazione