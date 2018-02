Maltempo, anche la Croce Rossa è scesa in campo per contrastare l’emergenza dovuta all’onda di gelo che ha colpito la nostra regione. I volontari di Isernia, in cooperazione con le autorità locali e sotto la guida del comitato regionale, si sono attivati per fornire i servizi assistenziali necessari su tutto il territorio della provincia pentra.

La Croce Rossa si è attivata con uomini e mezzi per fornire qualsiasi supporto ai cittadini in difficoltà con una copertura h24. Fortunatamente la scorsa notte non sono si sono registrati interventi di rilievo. Il personale volontario ha comunque provveduto ad effettuare il trasporto dei dializzati e delle persone inferme. Il Commissario del Comitato Locale di Isernia della Croce Rossa Italiana, l’avvocato Cristian Adamo, si è detto soddisfatto per la stretta collaborazione instaurata con le autorità e le rappresentanze politiche locali.