di molisenews24

Maltempo in arrivo anche in Molise nelle prossime ore: la protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Questo quanto previsto per le prossime ore: «Dal pomeriggio di domenica 27 agosto, e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana e Sardegna nord-occidentale, in estensione dalle prime ore di lunedì 28 agosto, e per le successive 24-36 ore a Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise».

E poi ancora: «Dalle prime ore di lunedì 28 agosto e per le successive 24-36 ore si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania».