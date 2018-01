Per effetto della ordinanza della protezione civile n. 481 del 11/09/2017, relativa agli interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il Molise nel Gennaio 2017, la Regione Molise ha delineato il piano di interventi finanziabili per un totale di 4.613.608 €.

La Provincia di Isernia ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

In riferimento alle precipitazione nevose del 2012 il Presidente della Regione Frattura si è impegnato a ripartire un ulteriore tranche di finanziamento, rinveniente nel bilancio regionale, pari a 1,2 milioni ai Comuni e una quota da destinare alle due province molisane.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Coia e dal consigliere delegato alla viabilità Matticoli che, dopo la firma delle convenzioni, hanno invitato le strutture provinciali ad accelerare le procedure per procedere all’affidamento dei lavori con somma urgenza da terminare entro 60 gg. Un plauso alla struttura tecnica della viabilità provinciale per il lavoro certosino svolto che ci ha permesso di ottenere i finanziamenti richiesti.