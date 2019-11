Il maltempo di questi giorni, ha provocato un black out della rete nella città di Venafro, con conseguenti disagi per gli utenti, ma le più penalizzate da questa situazione, che si protrae da un paio di giorni, sono le aziende.

A subire i danni maggiori, per mancanza di connessione e linee telefoniche a singhiozzo, sono proprio le aziende che pagano fior di quattrini per garantirsi una rete veloce e affidabile.

Due giorni di black out hanno un costo per le imprese, oltre a creare difficoltà nello svolgere il lavoro giornaliero. Non è dato sapere cosa abbia causato il grave inconveniente, ma ciò non giustifica il ritardo della Telecom nell’intervenire tempestivamente per risolvere il problema.