Il maltempo che si è abbattuto sul Molise, non ha risparmiato neanche il cimitero di Isernia, allagato nei livelli più bassi, ma non si registra nessuna emergenza. Al momento la sezione allagata è stata transennata per impedirne l’accesso e garantire la sicurezza. I tecnici del Comune sono intervenuti per risolvere il problema. A documentare la situazione alcune foto pubblicate sulla pagina Facebook “Obiettivo Isernia”.