Andrà in scena martedì 20 febbraio, alle ore 21 al teatro Italoargentino di Agnone lo spettacolo “Maledetto Peter Pan” con Michela Andreozzi, musiche di Alessandro Greggia, regia di Massimiliano Vado.

La giovane e brillante attrice è in uscita il 22 febbraio al cinema anche con il film “Sconnessi” che si preannuncia un grande successo. Proseguono gli appuntamenti della Fondazione Molise Cultura sul territorio. La biglietteria è aperta ed è possibile acquistare i biglietti on line cliccando su http://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=103495&InstantBuy=1&CallingPageUrl=http://www.liveticket.it/fondazionemolisecultura#ancWizard

“Maledetto Peter Pan” (in originale “Le Demon de Midi”) è un fortunato spettacolo francese, clamoroso successo di pubblico e critica, che finalmente debutta anche in Italia. Nasce come un fumetto della geniale Florence Cestac, divento poi uno spettacolo teatrale grazie all’attrice comica Michele Bernier e alla regista Marie Pascale Osterrieth (e successivamente un film), è un progetto tutto femminile.

A metà tra una commedia, uno stand-up e un monologo, in cui l’attrice porta in scena tutti i personaggi, lo spettacolo nasce dall’idea di raccontare, ridendo fino alle lacrime, un dramma che tutti conoscono: le Corna. Divertente, caldo, consolatorio e irriverente, “Maledetto Peter Pan” riguarda in ultima analisi ognuno di noi: tutti, in un momento o in un altro, ci siamo rotti i denti su quella meravigliosa, devastante, irrinunciabile avventura chiamata Amore.