A dieci anni di distanza dall’arresto di Ottaviano Del Turco, ex governatore della Regione Abruzzo, su “Il Tempo” di oggi, il suo avvocato difensore, Giandomenico Caiazza, scrive un articolo dedicato ai tanti teoremi crollati e alla storia di una indagine le cui fondamenta sono state demolite dalla Corte d’Appello prima e dalla Cassazione poi. Articolo che riportiamo integralmente e che deve far riflettere sugli effetti deleteri arrecati dalla malagiustizia in Italia.

Anche nel nostro Molise sono tante le inchieste giudiziarie che hanno generato un fragoroso clamore, puntando il dito accusatorio contro personaggi emergenti della politica e non, ma alla fine si sono sciolte come neve al sole. Inchieste che, nonostante si siano sgonfiate nel tempo, hanno inciso profondamente sulla vita di chi ha subito gli effetti della malagiustizia. La storia di Ottaviano Del Turco, è uno di quegli esempi calzanti, a dimostrazione, di come troppe volte, si costruiscano teoremi che poi crollano come castelli di sabbia.