La tecnologia oggi. Gran bella realtà che tanto aiuta, ma dalla quale possono scaturire anche problemi a go/go se non si è accorti. Girano infatti a josa mail fasulle ed ingannevoli che, pur di carpire fiducia e buona fede del prossimo che riceve e legge, usano addirittura nomi di conoscenti, concittadini ed amici ! Un sistema incredibile che ha dell’assurdo, non riuscendo a spiegarsi -il ricevente-di come abbia fatto lo sconosciuto che inoltra ad entrare in possesso del proprio indirizzo mail ! Ad ogni modo, ecco arrivare in continuazione mail a nome di conoscenti di vecchia data, d’acchito affidabili dato il nome che portano ma che una volta aperte ne combinano di brutte : infatti o appioppano virus micidiali al vostro pc o propongono acquisti ed altro di consistente natura economica. E purtroppo tanti, fidandosi del nome del mittente che conoscono, “abboccano”, aprono la mail, con tutte le conseguenze del caso ! Come fare per prevenire che tanto accada ? L’attenzione massima é la prima “arma” di cui servirsi h 24. Del resto, se il presunto conoscente o l’amica che invierebbe la mail non li sentite da tempo, è probabile che non siano loro, altrimenti vi avrebbero chiamato al telefono di casa, al cellulare per comunicazioni urgenti e particolari. C’è sotto, statene certi, l’inganno, per cui lasciate perdere. Cancellate seduta stante la strana mail e … buona notte al secchio ! Subdole manovre ingannevoli via web solo da nominativi conosciuti ? Purtroppo no ! Da qualche tempo girano infatti sms o mail che verrebbero inviati da uffici istituzionali pubblici, addirittura dalla pubblica amministrazione per annunciare al cittadino rimborsi economici (!) e cose simili all’apparenza di tutta convenienza per chi riceve, ma in effetti assolutamente fasulli. Nessun ufficio statale, lo si tenga per certo, nessuna istituzione pubblica comunica via web notizie riservate ! Non esiste l’utilizzo della tecnologia per determinate faccende personali ! Anche qui, il classico sistema per carpire fiducia e denaro altrui ! Ragion per cui massima allerta ed attenzione per respingere simili attacchi che purtroppo sono figli della moderna era tecnologica, assai utile per la gran parte dei suoi aspetti, ma menzognera e pericolosa se usata da menti e mani subdole, delinquenziali ed ingannevoli.