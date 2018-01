L’unico impegno sul parquet amico del PalaVazzieri per il periodo gennaio-febbraio 2018. È quello che attende La Molisana Magnolia Campobasso chiamata a confrontarsi, per il secondo turno del girone di ritorno, con la Virtus Cagliari, quintetto in lotta per uscire dalla zona rossa della graduatoria contro cui – all’andata – i #fioridacciaio finirono per scrivere una pagina importante nella storia del club: ossia il primo successo in A2 arrivato per 77-36 con Dznic grande mattatrice ed autrice di un ventello.

Proprio la convocazione della pivot bosniaca nella nazionale balcanica, unitamente all’inserimento nella lista Fiba dell’Italbasket rosa di Giulia Ciavarella, ha fatto sì che il prossimo confronto interno (quello del 10 febbraio contro Bologna) è stato spostato a fine marzo: mercoledì 28 con palla a due alle ore 18.

INTENTO ROSA Al di là del planning tra confronti interni (il prossimo delle rossoblù nell’impianto di via Svevo sarà il 4 marzo contro Faenza) e trasferte, l’intento delle rossoblù è quello di riuscire a centrare la prima affermazione del nuovo anno dopo le due battute d’arresto in esterna tra Palermo (alla penultima d’andata) e, dopo il proprio turno di sosta, ed Orvieto (alla prima di ritorno). “Abbiamo lavorato sodo in questi giorni – spiega il coach delle campobassane Mimmo Sabatelli – per riuscire a centrare la prima affermazione del 2018, cercando di superare le problematiche fisiche con cui abbiamo dovuto fare i conti nelle ultime settimane. A dispetto di quella che è la posizione nel ranking delle cagliaritane, abbiamo la piena consapevolezza che avremo davanti a noi una gara difficile e l’errore peggiore, per noi, sarebbe proprio quello di considerare la posizione in classifica delle nostre avversarie. Se riusciremo a fare quanto ci siamo detti, credo che avremo l’opportunità di toglierci una bella soddisfazione. Dovremo pensare a giocare e alle nostre qualità senza alcun tipo di pensiero ulteriore”.

DI COSTANZO AI BOX Diversamente da quello che era stato l’avvicinamento ai confronti di Palermo ed Orvieto, la settimana – in casa Magnolia – è trascorsa senza particolari problematiche fisiche col gruppo che ha lavorato al completo, eccezion fatta per Lucia Di Costanzo che andrà comunque a referto anche contro le isolane, ma solo per onore di firma.

FOCUS SU CAGLIARI Sull’altro fronte, la Virtus Cagliari è formazione che, in esterna, è riuscita a far festa unicamente in casa delle cugine dell’Alghero. Dalla loro, però, le isolane hanno nell’esterna bulgara Iva Georgieva Plamenova l’elemento più in vista, una tiratrice in grado di dare un bottino sostanzioso alla propria squadra nel momento in cui riesce ad accendersi. Grande curiosità, peraltro, ci sarà per il ritorno nel capoluogo di regione della play Marta Vargiu, giocatrice che ben conosce il PalaVazzieri per la sua esperienza in serie B con la Women’s.

DETTAMI TATTICI Così, a fronte di simili premesse, per riuscire a girare l’inerzia dalla contesa dalla propria parte, in casa rossoblù, le consegne fornite alle magnolie dallo staff tecnico rossoblù hanno una declinazione ben precisa. “Non dovremo commettere gli errori che hanno fatto da cornice alla nostra prestazione ad Orvieto: nello specifico, il principale intento sarà quello di non concedere loro secondi tiri e rimbalzi e, poi, dovremo ritrovare la giusta fluidità in attacco senza forzare le soluzioni o cedendo il passo ad iniziative estemporanee di carattere individuale».