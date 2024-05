di Redazione

La Molisana Magnolia Campobasso vola in semifinale playoff scudetto. La candidata sindaca della coalizione progressista Marialuisa Forte commenta: “Un altro colpaccio messo a segno dalle nostre ragazze del basket, frutto del lavoro di squadra e grazie allo straordinario impegno della società, dallo staff tecnico al coach ai quali vanno le mie congratulazioni. A pochi giorni dalla meravigliosa vittoria del Campobasso Calcio, sono orgogliosa del risultato ottenuto dalla formazione, sempre più convinta che lo sport rappresenti un valore aggiunto per lo sviluppo della nostra città. Incrocio le dita per la sfida di sabato, sarà un incontro ricco di emozioni.