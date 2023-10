di Redazione

Sarà una sfida speciale, la seconda uscita interna all’Arena, per La Molisana Magnolia Campobasso. In occasione della sfida alle iblee i #fioridacciaio avranno un partner d’eccezione come la sede regionale dell’Inps, l’istituto nazionale di previdenza sociale.

Che, nella circostanza, incontrerà l’universo cestistico facendo risaltare valori come la coesione sociale e l’inclusione (anche di genere), valori istituzionali su cui fonda da sempre le radici l’Ente previdenziale.

Il binomio con lo sport rappresenterà un atto di significazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, sancito anche dalla Costituzione italiana.

Di fatto, sarà un pomeriggio all’insegna dello sport e del servizio. All’ingresso del palazzetto saranno allestite postazioni di lavoro presso le quali funzionari dell’Istituto forniranno consulenza al pubblico che assisterà al match.

Non solo. Le giocatrici rossoblù indosseranno, durante il riscaldamento, una speciale t-shirt per l’occasione e, all’intervallo, in occasione del momento del ‘tiro a canestro’ con i più piccini, i premi in palio saranno offerti dall’Inps.

«Ringraziamo il main sponsor La Molisana e la società Magnolia Basket Campobasso – sottolinea il Direttore regionale Inps Molise Francesco Ricci – per la collaborazione fornita, condividendo con entusiasmo le finalità dell’iniziativa che consente all’Inps, ancora una volta, di essere al servizio dei cittadini in un contesto inusuale, ma non per questo meno importante in cui i valori istituzionali dell’Ente previdenziale si incontrano con quelli alla base dello sport in uno scenario nuovo e appassionante e con un’opportunità di condivisione unica in ragione del folto pubblico che segue la Magnolia».

«La filosofia societaria e sportiva di Magnolia – aggiunge la presidente dei #fioridacciaio Antonella Palmieri – è da sempre orientata all’inclusione e alle sinergie virtuose con il territorio, in particolare con enti e associazioni. Di qui questa nuova iniziativa che porrà sotto una luce particolare i temi del welfare e della previdenza sociale, declinati in un momento di spensieratezza, come quello che un evento agonistico qual è