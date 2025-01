di Redazione

Invogliare a praticare lo sport per crescere nei sani valori che porta con sé. È con questo spirito che l’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco” ha deciso di organizzare un evento speciale per i propri studenti, in programma per venerdì 24 Gennaio 2025 alle ore 11.00 presso la palestra di Via Trivisonno. Ospite d’onore e protagonista della giornata sarà la squadra della Magnolia Basket Campobasso, militante nel massimo campionato italiano di A1 femminile di pallacanestro, insieme al suo staff tecnico e dirigenziale. Studenti e docenti avranno l’opportunità di interagire direttamente con le atlete della squadra che ha portato il Molise alla ribalta nazionale e internazionale della pallacanestro femminile, condividendo emozioni ed impressioni. Un dialogo incentrato sullo sport quale palestra di vita, che veicola ideali importanti come rispetto, lealtà, impegno e perseveranza e si preannuncia ricco di spunti e riflessioni. L’incontro sarà moderato dal Prof. Umberto Anzini, referente del Centro Sportivo Scolastico e ideatore del progetto, che guiderà la discussione avvalendosi degli interventi di figure di spicco come coach Mimmo Sabatelli, il Presidente della Magnolia Antonella Palmieri, il presidente regionale della FIP Giuseppe Amorosa e il Dirigente Scolastico dell’IIS “Pertini-Montini-Cuoco”, Prof. Umberto Di Lallo, sempre sensibile e favorevole alla realizzazione di queste iniziative gradite ed efficaci per la crescita e lo sviluppo degli alunni. L’evento è solo uno dei tanti appuntamenti inseriti all’interno di un progetto più ampio, chiamato “La scuola incontra lo sport…per crescere insieme”. Un’iniziativa proposta con l’intento di promuovere la crescita culturale, sociale e civile degli studenti, educandoli all’importanza della cittadinanza attiva attraverso lo sport e l’educazione motoria. Un momento per sostenere il percorso formativo dei giovani, alimentare in loro la passione per l’attività fisica e promuovere i valori imprescindibili ad essa associati. Lo sport per costruire persone migliori.