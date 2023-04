L’airone cenerino, splendido uccello delle Ardeidae del Vecchio Continente, vive anche tra il Volturno e le acque volturnensi del Venafrano, un ambiente salutare e adatto alla specie

Ancora un avvistamento a Venafro di un magnifico esemplare di airone cenerino. Un tempestivo click col telefonino di un casuale passante per immortalare in volo l’uccello originario del Vecchio Continente e capace di spingersi molto a nord sino alla Norvegia. Il volatile è stato fotografato appena alzatosi in volo lasciando il greto del Rava, corso d’acqua a sud dell’abitato venafrano e che è alimentato dalle acque piovasche che scendono dai monti dell’interno del Molise dell’ovest e soprattutto dalle immissioni dal fiume Volturno. Enorme l’apertura alare del volatile, bellissimo il suo piumaggio cenerino (dal che il nome della specie) e suggestivo il suo volo. Non di rado se ne intravede qualche esemplare appunto lungo il torrente Rava di Venafro, facendo rimanere estasiato chi ha la fortuna di avvistarlo. Il volatile si poggia a terra, mangia quanto trova, si riposa e quindi riprende il volo, magnifico ed imperioso. Scene naturali bellissime che confermano la bontà del territorio e dell’aria del Venafrano, scelto appunto dalla specie in questione per vivervi lontano da pericoli e minacce.