“MAGNASTORIA, 1000 passi di banchetto tra preistorici e pentri”, entra nella seconda fase, quella operativa. L’imponente iniziativa popolare prevista per il prossimo 6 settembre, si fa conoscere meglio e da vicino e per farlo organizzerà dei banchetti informativi in città per raccogliere consensi, prenotazioni e per elargire tutte le informazioni del caso.

In considerazione del fatto che già in molti ci chiedono di potersi mettere in un posto piuttosto che un altro, si ribadisce che lo spazio lungo corso Marcelli dall’imbocco chiesa San Pietro Celestino fino all’imbocco piazza Celestino V è a disposizione di tutti e libero a tutti, vige solo il concetto di precedenza, chi prima si prenota, meglio potrà scegliere un punto piuttosto che un altro.

Solo le attività di ristorazione lungo il percorso, per evidenti questioni logistiche dei gestori, si allocheranno in corrispondenza delle loro attività, tutti gli altri si attaccheranno con i propri tavoli a questi ultimi. Comunque ai banchetti, mappa alla mano, saremo più chiari. Sabato 27 luglio dalle ore 10.00 alle ore 13.00, ci troverete all’angolo della cattedrale durante lo svolgimento del mercato, nella stessa giornata, ma dalle 21.00 in poi, saremo in piazza Fontana della Fraterna con un nostro manifesto distintivo.

Vi aggiorneremo altresì su eventuali risposte che il sindaco vorrà gentilmente dare alla nostra richiesta di incontro e comunque, nei prossimi giorni della settimana prossima, una nostra delegazione chiederà udienza direttamente al primo cittadino.