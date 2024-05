di T.A.

Maggio, mese “Mariano” dedicato alla Madonna e ovunque nelle parrocchie e nei luoghi di culto si attuano iniziative e celebrazioni nel nome della Vergine. Venafro e Pozzilli non sfuggono a tanto e nei due centri sono diversi gli appuntamenti per onorare la Madre. A Venafro, esattamente nel salone del Convento dei PP. Cappuccini attiguo alla Basilica di San Nicandro, ci si ritroverà per l’intero mese di maggio a partire dalle h 21.00 per pregare il Santo Rosario. A Pozzilli invece P. Giuseppe Cellucci, Parroco del posto, invita i fedeli a celebrare il mese mariano come da testo allegato.