Nella serata di ieri, venerdì 2 marzo, a Mafalda, un fuoristrada con a bordo quattro ragazzi abruzzesi, è finito nel fiume Trigno. I giovani sono rimasti bloccati, e mentre il mezzo imbarcava acqua, hanno deciso di salire sul tettuccio per chiedere aiuto. I quattro sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco di Termoli in collaborazione con i colleghi di Campobasso, durante un intervento con funi e un gommone, reso molto complicato dalla piena del fiume. Sul posto anche i Carabinieri e un’ambulanza del 118.