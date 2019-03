Si è aperta ieri e terminerà sabato 16 marzo a Milano Rho la nona edizione di MADE expo che con oltre 900 espositori è la più importante manifestazione per le costruzioni e l’architettura in Italia.

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Governatore della Lombardia Attilio Fontana sono stati ospiti questa mattina dello stand Colabeton, incontrando e salutando titolari e manager dell’azienda umbra. I due esponenti delle Istituzioni hanno mostrato particolare interesse nel brightStone, un calcestruzzo strutturale per pavimentazioni con effetto architettonico e fotoluminescente, capace di assorbire energia solare e riemetterla come fonte luminosa di notte.

La fotoluminescenza è una fonte di energia pulita, rinnovabile e innocua per gli esseri umani e per l’ambiente circostante. Ciò rende questi calcestruzzi ideali per la mobilità lenta, ad esempio per la realizzazione di marciapiedi, sentieri pedonali e ciclabili luminosi, piazze e parcheggi in zone di scarsa illuminazione.

La presenza di Colabeton (Padiglione 6 stand H1/L6), società leader nella produzione di calcestruzzo, all’interno del padiglione dedicato all’innovazione tecnologica non è certamente casuale. L’azienda è da sempre alla continua ricerca di prodotti e servizi innovativi che possano garantire sostenibilità e performance tecniche.

A MADE expo è protagonista con Smart Thinking, una gamma studiata in funzione delle opere da realizzare e dotata di una piattaforma web, disponibile nel sito colabeton.it, per guidare progettisti e imprese alla scelta del prodotto giusto, garantendo così la migliore qualità dell’opera finale.

Un sistema edilizio sicuro, sostenibile e intelligente che da quest’anno si avvale anche delle potenzialità del BIM – Building Information Modeling, cosa innovativa nel settore, tracciando così la via alla progettazione del futuro anche per il calcestruzzo.