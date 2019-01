I Carabinieri della Stazione di Macchiagodena hanno denunciato un amministratore di una società di noleggio, originario della limitrofa regione Campania, che risultava essere intestatario di un numero complessivo di otto veicoli.

L’uomo aveva attestato falsamente la sede operativa della sua attività in un Comune dell’hinterland isernino, con lo scopo di ottenere il pagamento delle tariffe assicurative relative ai citati veicoli, di gran lunga inferiori a quelle applicate in territorio campano. L’uomo dovrà rispondere del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa.