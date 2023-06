PERCHÉ IO DA QUELLA SERA…

La mia vita è cambiata proprio allora

Il femminile della vita. Il femminile nelle vite

Venerdì 30 giugno 2023 – Biblioteca Comunale

Macchiagodena, 28 giugno 2023 – Un inizio d’estate molto particolare ed esclusivo a Macchiagodena con l’evento Perché io da quella sera… La mia vita è cambiata proprio allora. Donne che si raccontano. Arrivano nel paese della provincia di Isernia dodici donne (artiste e professioniste) per parlare di svolta, di cambi di direzione, di nuovi percorsi di vita: i propri. Vita in più vite, vite in una sola vita. L’appuntamento, rientrante nel progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima”, è fissato per venerdì 30 giugno 2023, alle ore 18,30, nella Biblioteca Comunale (all’interno della scuola).

Durante la serata, con Mina Cappussi, Francesca Carnevale, Maria Damiani, Valentina Fauzia, Serenella Gregorio, Antonella Iannetta, Leontina Lanciano, Nunzia Lattanzio, Gabriella Paduano, Romana Piserà, Greta Rodan e Graziella Vizzarri, previsto il saluto e l’intervento del sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone.

Letture e conduzione affidate ad Antonella De Cesare (Pro Loco di Macchiagodena) e Giuseppe Rapuano (giornalista).

Le giornate dedicate alla cultura, alla parola, e ai libri in particolare, vedono l’Amministrazione comunale locale lavorare in sintonia con la Pro Loco di Macchiagodena e il network Borghi della lettura.

Le storie femminili, le proprie, raccontate dalle protagoniste in prima persona, a Macchiagodena. Ognuna delle narratrici mostrerà al pubblico una immagine che la rappresenti. Le realtà dello ieri, dell’oggi, probabilmente del domani: questo e molto altro al centro di una serata veramente sentita e ricca di profondità umane, per riscoprire, se necessario, altra parte di sé stesse; per offrire un viaggio ai presenti nelle storie altrui. Le altre e gli altri, in fondo, siamo anche tutti noi.

