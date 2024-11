di Redazione

“Un altro importante tassello è stato oggi aggiunto al percorso che vede il comune di Macchiagodena concorrere al prestigioso riconoscimento di ‘Capitale Italiana del Libro’ e la nostra soddisfazione cresce di ora in ora”.

Questo quanto dichiarato dal Consigliere regionale con Delega al Turismo e Cultura Fabio Cofelice al margine dell’audizione, tenutasi in video conferenza col Ministero.

“Continuiamo a credere in un obiettivo tanto ambizioso quanto possibile – prosegue il Consigliere Cofelice – il momento che stiamo vivendo rimarrà comunque nella storia della nostra regione. La forza e l’entusiasmo che stanno caratterizzando queste giornate devono essere la spinta per guardare oltre, per far si che il nostro patrimonio storico e culturale sia una delle basi per rilanciare il territorio”. Il Delegato al Turismo ha parole di elogio per il piccolo centro in provincia di Isernia. “Per questo il mio plauso principale và al sindaco di Macchiagodena, all’intera Amministrazione ed a tutti i suoi cittadini che hanno saputo conservare la loro identità, credendo fortemente in essa fino a farne uno straordinario punto di forza. Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi giorni– così ha concluso l’esponente regionale – con la consapevolezza che il Comune di Macchiagodena abbia già fatto moltissimo, portando in alto il nome del Molise, proponendo i propri vicoletti, monumenti e luoghi, attraverso la sua storia, e quella della propria gente. Sono fiducioso, infatti, che si possa andare avanti e arrivare fino in fondo, grazie all’amore e alla passione che hanno portato fino al sogno di vedere Macchiagodena riconosciuta ‘Capitale Italiana del Libro’.”