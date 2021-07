L’iniziativa rientra tra gli impegni dell’Azienda a favore dei Piccoli Comuni.

Campobasso – Una nuova cartolina realizzata da Poste Italiane per un comune molisano. Dopo le recenti cartoline dedicate ai piccoli comuni di Guardialfiera, Baranello, Petrella Tifernina e Santa Croce di Magliano, domenica 11 luglio sarà presentata la cartolina dedicata a Macchia Valfortore.

L’evento si svolgerà in occasione della Festa della Madonna delle Grazie, alla presenza del sindaco di Macchia Valfortore, Gianfranco Paolucci, e alcuni rappresentanti locali di Poste Italiane.

La cartolina raffigura quattro immagini: la Chiesa di San Nicola, la Madonna con Bambino e due suggestive panoramiche del paese. Per l’occasione, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con annullo filatelico, che sarà allestito in piazza San Nicola dalle ore 9 alle ore 13.

“Ringrazio Poste Italiane – commenta il sindaco di Macchia Valfortore, Gianfranco Paolucci – per questa bella iniziativa, la realizzazione di un evento in cui ci viene data la possibilità di presentare una cartolina realizzata in collaborazione con Poste e l’annullo filatelico. È un modo ulteriore per far conoscere i nostri piccoli paesi, le nostre culture e le tradizioni. Mi auguro che ci siamo in futuro altre possibilità di collaborazione”.

L’iniziativa è parte del programma dei nuovi impegni a favore dei Piccoli Comuni, annunciato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante, ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. La realizzazione di tali impegni è consultabile sul sito web http://www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.

L’evento segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’Azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese.

Il progetto è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.