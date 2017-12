Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, lunedì 25 dicembre, lungo la SS 85 Venafrana in territorio di Macchia di Isernia. A scontrarsi frontalmente una Fiat Panda e una Ford Escort. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Sette i feriti, tra cui una donna di 46 anni ricoverata presso l’Ospedale ‘Veneziale’ di Isernia in condizioni gravi. Sul luogo dell’incidente, oltre al 118, anche Vigili del Fuoco e Polizia stradale.