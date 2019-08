L’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, sulla Statale 85 Venafrana, lungo Il rettilineo di Macchia d’Isernia.

Due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. I due feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia, ma non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche i Vigili de Fuoco e la Polizia stradale per i rilievi del caso. Si sono registrati notevoli disagi alla circolazione stradale.