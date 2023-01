Torna con una intitolazione nuova e con sezioni aggiunte il Premio Letterario “Macchia d’Isernia”, che da questa edizione 2023, la sesta dalla sua istituzione, recherà il nome di “Lucius Calidius”, dal non ben identificato personaggio riportato e raffigurato in bassorilievo su un singolare reperto – una pietra di 440 Kg di età imperiale – ritrovato in località Quadrelle presso la locale Taverna della Trinità e dal 1901 conservato al Museo del Louvre di Parigi.

Promosso dal Comune di Macchia d’Isernia in collaborazione con la Pro Loco Maccla e i patrocini di Provincia di Isernia, Regione Molise e USR Molise, con un preposto Comitato promotore che opera in sintonia con gli intenti dell’amministrazione del sindaco Giovanni Martino, il Premio riprende dunque un cammino già affermato in ambito nazionale per una duplice finalità: valorizzare espressioni di cultura regionale e nazionale attraverso un Concorso letterario (in questa edizione anche arricchito di due sezioni che rivolgono attenzione in particolare a Dialetti italiani e lingue minori e alla Scrittura comica), ma nel contempo mettere in atto strategie di promozione del territorio attraverso un efficace veicolo culturale quale un Bando di concorso e soprattutto un volume, che riporterà le opere di vincitori e selezionati e i giudizi critici della Giuria.

Sette le sezioni in cui si articola il Bando (Narrativa, Poesia, Fiaba, Poesia nei dialetti italiani e lingue minori, Scrittura comica, Narrativa riservata ad alunni di Scuola primaria, Narrativa riservata a studenti di Scuola secondaria di primo grado), che è a tema libero e prevede un contributo di partecipazione per ogni sezione.

La Giuria sarà composta da Ida Di Ianni (Presidente), Pino Imperatore (Presidente onorario), Aldo Cervo, Elenio Cicchini, Giuseppe Napolitano, Maurizio Zambardi.

Coordinamento Elena Grande, referente per il Comune di Macchia d’Isernia e Segretario.

Premi in danaro e opera artistica per i primi tre selezionati di ogni Sezione, la conferenza stampa di presentazione del Premio avrà luogo nella Sala Consiliare del Comune di Macchia di Isernia (IS) il prossimo 4 gennaio 2023, dalle ore 17.

Per ogni informazion:

www.comune.macchiadisernia.is.it e www.prolocomaccla.it nella sezione Premio Letterario.