Con la delibera di Consiglio comunale dello scorso 23 marzo, l’amministrazione cittadina guidata dal sindaco Giovanni Martino ha segnato un incredibile passo in avanti per quel che riguarda l’edilizia scolastica. Infatti, si è dato il via all’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo polo scolastico e per la contestuale variante al piano regolatore comunale. Verrà realizzato un edificio moderno, sicuro, sostenibile, adatto alle nuove esigenze didattiche, in grado di accogliere bambini e bambine in spazi idonei e soprattutto facile da raggiungere. Con il post seguente l’amministrazione comunale di Macchia d’Isernia ha presentato sulla propria pagina Facebook l’importantissima novità: Un buon amministratore ha l’obbligo etico di guardare oltre il proprio orizzonte. Pensare, immaginare e progettare ciò che sarà. Noi amiamo Macchia. Avere la possibilità di amministrarla è una grande responsabilità ed un onere, ma, soprattutto, una grande fortuna ed un onore. Il destino dei piccoli centri, avamposti che guardano in faccia lo spopolamento, sembra già segnato; ma noi non abbiamo intenzione di cedere alla visione pessimistica di chi vede un Molise senza borghi. Crediamo, al contrario, nelle loro potenzialità e nel loro futuro e lavoriamo per garantire a tutte le persone che, come noi, hanno scelto di viverci la possibilità di realizzare i propri progetti di vita. La Delibera di Consiglio Comunale approvata il 23 marzo segna un importante e deciso passo in avanti in questa direzione. Abbiamo deliberato l’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo polo scolastico e la contestuale variante al piano regolatore comunale. Realizzeremo un edificio moderno, sicuro, sostenibile, adatto alle nuove esigenze didattiche, in grado di accogliere bambine e bambini in spazi idonei e facile da raggiungere. Ciò che oggi sembra andare al di là delle esigenze contingenti è un tassello per le vite che verranno. Crediamo in Macchia, guardiamo oltre, non rinunciamo a immaginare il futuro.

Di seguito il link del video:

https://www.facebook.com/comunedimacchia/videos/866665523894101