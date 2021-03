Macchia d’Isernia. Le segnalazioni di movimenti sospetti e di persone non identificate alle Forze dell’Ordine sono state numerose nella serata di ieri. Alcuni cittadini avrebbero riferito di tentativi di furto non andati fortunatamente a buon fine nelle loro abitazioni oppure di tentativi di ingresso nelle stesse. Per questo motivo nella serata di ieri anche la locale amministrazione comunale ha invitato tutti i cittadini a prestare la massima attenzione a segnalare qualsiasi movimento improprio.

Le forze dell’Ordine hanno presidiato io territorio e stanno continuando le indagini.