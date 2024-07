di Redazione

La Magia del Blues torna a Macchia d’Isernia: Annunciata la XXIV Edizione del Macchia Blues Festival. Due giorni di musica e cultura blues con artisti di fama internazionale.

Il Macchia Blues Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale molisana, torna per la sua XXIV edizione, portando nel suggestivo borgo medievale di Macchia d’Isernia due giorni di pura magia blues. Il 19 e 20 luglio 2024, la storica rassegna, nata nel 1996, promette un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del genere. Organizzato e promosso dall’associazione culturale “La Fenice” di Macchia d’Isernia, il Macchia Blues Festival è considerato dagli appassionati e dagli esperti uno dei più importanti eventi dedicati al blues in Italia. Anche quest’anno, il festival presenta un cartellone eccezionale che bilancia nuove tendenze e tradizione, sperimentazione e valorizzazione di giovani talenti, con un occhio di riguardo per le realtà musicali locali. Gli artisti principali dell’edizione 2024 sono Bob Malone e Gennaro Porcelli, che si aggiungono alla lunga lista di artisti di fama internazionale che hanno calcato il palco del Macchia Blues. Tra i grandi nomi che hanno partecipato in passato figurano Johnny Winter, Rory Block, Carey Bell, Sandra Hall, Deitra Farr, Roberto Ciotti e Fabio Treves. Bob Malone, orginario del New Jersey, è noto per la sua strordinaria abilità al pianoforte e per la sua potente voce. Nei suoi pezzi mescola sapientemente vari generi dal blues, al rock passando per il soul e jazz creando un sound unico.

Gennaro Porcelli, dal 2005 chitarrista di Eduardo Bennato, è considerato da pubblico e critica una dei talenti del blues “made in Italy”, con un repertorio che spazia dal Chicago style a quello di New Orleans, dallo stile di Austin a quello di Memphis.

Un gradito ritorno sarà quello della storica band partenopea Blue Stuff nata nel 1982. L’organizzazione è particolarmente legata al suo leader Mario Insenga che con la viscerale energia compositiva ed esecutiva che li contraddistingue e la perculiarietà dell’uso del dialetto napoletano fa di loro una delle band più apprezzate e conosciute nel panorama blues italiano.

Ma gli ospiti non finiscono qui, il duo Simone Scifoni e Little Paul Venturi, Enrico Cipollini, i Combo Musique (Paola Buonajuto e Simone Ielardi) e altri. Viaggeremo lungo la Highway 61, la nota autostrada americana lungo la quale si sono sviluppati i diversi stili di blues.

Come da tradizione, Venerdi ci sarà la Notte Blues presso il Bar Centrale e il Sabato l’Aperitivo in Blues presso il Bar la Villa a partire dalle ore 19.00. Il programma, curato nei minimi particolari, in questa edizione prevede una piacevole conferma, la collaborazione con una radio locale DisisRadio, radio ufficiale del Macchia Blues www.disisradio.com. Porta il tuo strumento e suona liberamente per le vie del paese”. Questo il motto a cui si è sempre ispirato il Macchia Blues, dare spazio e libero sfogo a chi vuole esprimersi con la musica. Non resta altro che venire a Macchia d’Isernia, in Piazza Elena ai piedi del Palazzo Baronale per godersi i concerti, con dell’ottima musica e anche del buon cibo.

CALENDARIO EVENTI 2024

MACCHIA D’ISERNIA – 19 luglio

Ore 21.00 – Simone Scifoni e Little Paul Venturi

Ore 22.30 – Bob Malone band

Ore 24.00 – Notte blues al Bar Centrale

MACCHIA D’ISERNIA – 20 luglio

Ore 19.00 – Aperitivo in bues al Bar La Villa

Ore 21.00 – Enrico Cipollini

Ore 22.00 – Gennaro Porcelli Band

Ore 23.30 – Blue Stuff