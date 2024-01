di T.A.

TANTO IN VISTA DI VENAFRO/GUGLIONESI, ECCELLENZA MOLISE, DI DOMENICA PROSSSIMA AL “MARCHESE DEL PRETE” DI VENAFRO

Ad affermarlo su proprio manifesto affisso sui muri, sul corso e dinanzi agli esercizi commerciali della città sono gli Ultras Venafro, che invitano tutti domenica pomeriggio (h 15.00) al “Marchese Del Prete”, lo stadio venafrano, per l’atteso match Venafro/Guglionesi, squadre d’alta classifica dell’eccellenza calcistica molisana. Ancora dal manifesto, mentre prendono a comparire striscioni su carta sempre degli Ultras con l’invito “Tutti allo stadio !”, si legge “Fuori la voce ! Canteremo anche per i nostri diffidati che non potranno essere con noi sui gradoni !”. C’è attesa quindi a Venafro per la prossima gara interna col Guglionesi, squadra ben organizzata ed appena eliminata proprio dal Venafro nella semifinale di Coppa Italia Molise con un doppio 3-2. Ma intanto c’è il campionato, che vede il Venafro terzo in classifica a quota 31 e subito dietro proprio il Guglionesi, quarto a quota 30 ! Ergo, si prevede una gara assolutamente incerta e tirata tra le due forze della stagione di eccellenza in alternativa al duo di testa Isernia e A. Casertano. Dal che l’assoluta importanza della partita, la sua incertezza quanto al risultato e l’invito degli Ultras Venafro a che si raggiunga il rettangolo di gioco per sostenere i colori venafrani. All’andata, si ricorda, il Venafro si affermò sul rettangolo del Guglionesi per 2 a 1, sfoggiando una prestazione di livello. Cosa succederà domenica pomeriggio col ritorno ? Match indubbiamente da tripla, anche se qualche favore in più del pronostico è per il Venafro, vuoi per il momento/si della squadra allenata da De Rosa e vuoi per gl’importanti rinforzi degli ultimi tempi, come Panico, Tommasone e Cipriani. E chiudiamo con le altre gare della terza di ritorno : Boiano/Gioiese, Fortore/Castel di Sangro, Isernia/Cliternina, Agnone/Ripalimosani, Termoli/S Campano, Campomarino/San Pietro e A. Casertano/Turris.