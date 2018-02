Il M5S ha pubblicato sul blog tutti i risultati delle parlamentarie. A votare per la Camera, si legge, sono stati 39.991 iscritti per un totale di 92.870 clic (tre le preferenze a disposizione). Al Senato hanno votato 38.878 iscritti per un totale di 86.175 preferenze.

Ecco i dati relativi al Molise dove saranno candidati Antonio Federico e Rosa Alba Testamento alla Camera e Luigi di Marzio e Fabrizio Ortis al Senato.

LE PREFERENZE DI TUTTI I CANDIDATI