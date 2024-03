di Redazione

E’ prevista per lunedì, 18 marzo, alle ore 10 presso la Biblioteca del Consiglio regionale a Palazzo D’Aimmo, la conferenza stampa per presentare la proposta di legge “Istituzione del Distretto tecnologico e dell’Internet of Things della Regione Molise” e muovere verso un progetto di impresa e industria 4.0. La proposta parte dai Consiglieri del M5S Angelo Primiani, Andrea Greco e Roberto Gravina per evidenziare che il Molise non può restare indietro con progetti obsoleti ma deve guardare al futuro. Per questo bisogna favorire lo sviluppo economico della nostra regione e attrarre investimenti pubblici nei settori produttivi, attivando un modello di “fabbrica intelligente”.