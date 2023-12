di T.A.

A FILIGNANO SI CELEBRA LA RICORRENZA

“M. Pantano Day”. Così titola il manifesto affisso a Filignano e frazioni per ricordare l’ottantesimo anniversario della battaglia di Monte Pantano nell’ambito dell’ultimo grande conflitto. Un evento storico/militare assai significativo, tanto da indurre diverse istituzioni pubbliche ed associazioni a promuovere la giornata in ricordo di quei tristi eventi. Gli avvenimenti del periodo, da quanto diramato : il 17 dicembre 2023 ricorre l’80° anniversario della battaglia di Monte Pantano, cardine delle due linee difensive Barbara e Bernhard durante la seconda guerra mondiale, nonché punto strategico per rallentare l’avanzata alleata e fortificare al meglio la famosa Linea Gustav. La battaglia durò dal 29 novembre al 16 dicembre 1945. Da una parte per la tenace difesa di Monte Pantano, la 305^ divisione tedesca di fanteria, dalla parte alleata la 34^ divisione Red Bull di fanteria, le truppe francesi e franco/marocchine per la sua conquista. “Per onorare e ricordare le vittime -informa il manifesto celebrativo- in occasione dell’80° anniversario della battaglia di Monte Pantano domenica 17 dicembre 2023 l’associazione Combat Road è lieta invitare quanti vorranno partecipare al seguente programma : h 9.00 ritrovo in via Milano a Filignano dinanzi al Monumento dedicato a Mario Lanza e partenza in corteo verso piazza Municipio per deporre la corona di fiori al Monumento ai Caduti. Si andrà quindi verso il ceppo francese a Cerreto per poi proseguire verso il borgo di Pantano. H. 11.00 celebrazione della S. Messa in onore dei caduti nella chiesa di Sam Pasquale Baylon a Cerasuolo. Seguirà visita a Museo Combat Road con proiezione di filmati d’epoca. Il tutto col patrocinio del Comune di Filignano e la partecipazione di diverse associazioni in ricordo dei caduti e degli avvenimenti bellici.