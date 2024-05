di Redazione

Lutto in casa dell’ex assessore regionale Gianfranco Vitagliano che con un annuncio pubblicato a suo nome e a nome dei figli ha ricordato la moglie Daniela. “Carlo, Andrea e Gianfranco Vitagliano, smarriti, annunciano la scomparsa della loro adorata Daniela con la speranza che il suo amorevole e costante ricordo attenui il dolore profondo e l’angoscia per il vuoto che lascia nella loro vita.” La celebrazione liturgica in suo onore, prevista alle ore 15,30 di mercoledì 29 maggio, nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Termoli, per poi raggiungere la cappella familiare, nel cimitero di Pietrabbondante”