E’ VENUTO MENO PIO RICCIARDI, NONNO DELLA GIORNALISTA MARIA GRAZIA FASCITELLI

Un ex artigiano unanimemente apprezzato, una persona che si lasciava apprezzare per la cortesia e la gentilezza di carattere. Si sta scrivendo del venafrano Pio Ricciardi appena scomparso, nonno della giornalista di Rai Molise Maria Grazia Fascitelli. I funerali dell’uomo si terranno sabato 11 maggio (h 17.00) nella Chiesa di San Luigi Orione a Venafro. Alla famiglia le sentite condoglianze per la grave perdita.

T.A.