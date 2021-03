Si è spento a 85 anni l’avvocato Enzo Mancini, ex sindaco di Filignano ed ex consigliere comunale di Isernia (amministrazione Melogli). Un’altra vittima Covid. Mancini, era ricoverato al ‘Neuromed’ di Pozzilli, dove ha perso la sua battaglia contro il virus. Professionista molto conosciuto e stimato per la grande professionalità e competenza. L’editore, il direttore e la redazione di Futuro Molise partecipano con dolore al lutto che ha colpito la famiglia Mancini. Ai parenti tutti, giungano le nostre più sentite condoglianze. I funerali domani alle 15,30 al Sacro Cuore di Isernia.