“Siamo molto addolorati nel comunicare che, ieri sera dopo una breve malattia, è venuto a mancare Antonio Angelone, amato e conosciuto in tutto il Molise per il suo talento e la sua vena artistica”. Lo annunciano in una nota i figli Domenico, Marialuisa e Patrizia.

Il Maestro Antonio Angelone, Cavaliere della Repubblica, era nato a Forlì del Sannio, in provincia di Isernia, il 21 luglio del 1933. Poeta, pittore, scrittore dialettale e commediografo, aveva ricevuto nel 2019 la proposta di candidatura al Premio Nobel per la Letteratura, giunta dalla prof.ssa Roberta Iannacito Provenzano, direttrice del Dipartimento di Lingua Letteratura e Linguistica della York University di Toronto (Canada).

Molto conosciuto in regione e non solo, ha raccontato la sua terra e i suoi stati d’animo con l’immediatezza, la semplicità e la carica emotiva che da sempre hanno contraddistinto la sua vena arte.

I funerali si terranno domani 3 luglio alle ore 16 nella chiesa San Biagio di Forlì del Sannio.