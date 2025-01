L’US Venafro centra un grande traguardo, strappando il pass per la finale di Coppa Italia regionale con una vittoria importante contro il Guglionesi. La sfida, disputata oggi, ha visto i padroni di casa prevalere con il punteggio di 3-0, grazie a una prestazione solida e ben organizzata.

Il match è stato molto combattuto, con entrambe le squadre determinate a raggiungere l’ultimo atto del torneo. A sbloccare la partita ci ha pensato il bomber venafrano Vincenzo Ricamato, autore di una rete nel primo tempo. Il Guglionesi, pur cercando la reazione, non ha mai creato grosse difficoltà all’Us Venafro che ha successivamente raddoppiato le marcature con Lombardi e messo il sigillo sulla vittoria finale con Guidone.

Con questa vittoria, la squadra allenata da mister Urbano si qualifica per la finale (la seconda in due anni), Un risultato che porta grande entusiasmo in città, con tifosi e dirigenti che sognano di poter festeggiare un successo storico, sfiorato lo scorso anno.

La finale si preannuncia emozionante, e il Venafro non vuole certo fermarsi qui: l’obiettivo è chiaro, alzare al cielo il trofeo della Coppa Italia regionale.

