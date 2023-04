Torna a Larino l’associazione Cantieri creativi con la presentazione del libro “L’urna” di Antonietta Aida Caruso; è un racconto storico romanzato e illustrato che narra la storia delle reliquie di san Timoteo presenti dal Medioevo nel duomo di Termoli, l testo, corredato d’immagini è inserito nella collana “Racconti medievali” dei Cantieri Creativi.

“L’urna” è stato premiato al “Premio internazionale città di Firenze Ut pictura poësis” il 20 giugno del 2021 da Irdi Destinazionearte e al “Premio letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno” il 1° ottobre 2022 da Un Passo Avanti aps.

Il libro ha lo scopo di far conoscere la storia delle reliquie soprattutto ai ragazzi, per questo è espresso in modo breve, romanzato e illustrato. Inoltre, come di consuetudine dei Cantieri Creativi ad unire scrittura e arte visiva, è integrato alla pittura. Il libro ha nella sua prima parte i risultati della ricerca storica e una bibliografia per approfondimenti, come premessa al racconto che è frutto anche di fantasia.

I documenti sulle reliquie del Santo non sono infatti esaustivi al fine di una completa ricostruzione storica. Si chiede allora alle favole, ai miti, alle consuetudini e alle credenze del popolo di raccontarci i loro segreti e rivelarci così la cultura da cui proviene la comunità.

L’evento moderato da Graziella Vizzarri, dopo i saluti Istituzionali del Sindaco del Comune di Larino Giuseppe Puchetti vedrà la partecipazione dell’autrice Antonietta Aida Caruso, la scrittrice Dalila Catenaro e lo storico Antonio Mucciaccio.

Arricchiranno l’incontro i brani musicali inediti del gruppo Subart.