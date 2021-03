di Giovanni Minicozzi

Mercoledì 24 marzo alle ore 15.30 il consiglio regionale si riunirà per discutere la mozione di sfiducia al presidente della Regione Donato Toma.

Per l’occasione la sede di Palazzo D’Aimmo verrà presidiata dai partecipanti alla manifestazione capeggiata dal solito Emilio Izzo con lo slogan “Cacciamoli”.

Dopo la repentina, grottesca e imbarazzante capriola dell’ex leghista Filomena Calenda – che ha conquistato il disonore delle cronache nazionali offendendo tutti i molisani – in calce alla mozione sono rimaste dieci firme e precisamente sei del M5S, due del Pd più Michele Iorio e Aida Romagnuolo.

Dieci consiglieri, irremovibili e determinati, però non bastano per mandare a casa il presidente poiché ne servirebbero undici e dunque verosimilmente il risultato della votazione potrebbe finire in parità dieci a dieci in caso di astensione dello sfiduciando Toma oppure undici a dieci qualora il presidente decidesse di votare la fiducia a se stesso come già avvenuto in passato.

In entrambi i casi la mozione non passerà.

Dunque, a meno di eclatanti sorprese dell’ultima ora, è facilmente prevedibile la bocciatura della sfiducia nonostante l’appello lanciato nei giorni scorsi dal pentastellato Andrea Greco ad alcuni consiglieri di maggioranza invitandoli a dissociarsi dalla pessima gestione del governo regionale per evitare il giudizio negativo degli elettori nei loro confronti.

È certo che l’invito di Greco non produrrà alcun effetto concreto ma il giudizio tranciante dei molisani sui consiglieri di maggioranza che sostengono Toma è un dato oggettivo e acquisito.

Al momento i dieci eletti del centrodestra, nonostante tutto, resteno fedeli al governatore per evitare lo scioglimento anticipato dell’assemblea regionale non solo per evidenti ragioni di portafoglio ma anche perché alcuni sono consapevoli delle gigantesche difficoltà di un loro ritorno a Palazzo D’Aimmo in caso di elezioni anticipate.

Dunque Toma può dormire su sette cuscini?

Assolutamente no in quanto spifferi provenienti dai Palazzi raccontano di un diffuso nervosismo che serpeggia tra i sostenitori di Toma i quali quotidianamente sono costretti, loro malgrado, a toccare con mano il forte dissenso dei molisani nei confronti di una gestione inconcludente e inadeguata a fronteggiare le tante, troppe emergenze che affliggono il Molise.

Secondo queste indiscrezioni entro l’anno sarebbero proprio gli attuali colonnelli a sfiduciare il generale per tentare di rifarsi una “verginità” al cospetto degli elettori.

Sarà dura ma loro ci credono. Tant’è!

A differenza dei giochi di Palazzo i molisani sono stufi e in coro urlano per chiedere di sfiduciare Toma responsabile, a loro dire, di una pessima gestione sia dell’emergenza Covid sia della drammatica situazione economica, produttiva, sociale, infrastrutturale e demografica oggi oscurata in parte dalla pandemia.

Una pandemia che ha causato oltre quattrocento morti in un contesto di colpevole mancanza di un Covid Hospital, di posti letto in terapia intensiva con l’aggravante di percorsi misti, di nosocomi infettati e inibiti al ricovero dei pazienti no Covid.

Dunque Toma – fautore anche della imbarazzante nomina di Oreste Florenzano al vertice dell’Asrem – mercoledì salverà la sua poltrona ma presto i nodi di una maggioranza sgangherata verranno al pettine e dovrà fare i conti non solo con i dissidenti di Fratelli d’Italia e con la Lega di Salvini, che ha subito e mal digerito il siluramente improvviso dell’assessore Michele Marone, ma anche con i suoi fedelissimi che gli volteranno le spalle.

Sullo sfondo resta la scabrosa vicenda dei quattro consiglieri supplenti, cacciati in malo modo e con metodi del tutto autoritari, per i quali nelle prossime settimane potrebbe arrivare una sentenza eclatante del giudice del lavoro.

I molisani, da parte loro, non vedono l’ora di mandare a casa questo governo regionale per liberare il Molise da politici incapaci e, per certi aspetti, pericolosi.